Эстония нашла способ урегулирования украинского конфликта

Антироссийские санкции и НАТО - вот на что рассчитывает Таллин

Ослаблять давление на Россию нельзя. На этом настаивает министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу. По его мнению, будущая территориальная целостность Украины целиком зависит от позиции европейцев: пока они солидарны с США и поддерживают курс НАТО, "противоправные действия" РФ против суверенитета Незалежной ограничены.

"Санкции продолжают оставаться одним из наиболее эффективных средств реагирования на серьезное нарушение международного права, и мы должны продолжать нынешнюю общую линию, пока Россия не предпримет конкретные шаги для реализации Минских соглашений и деэскалации ситуации на Украине", – цитирует пресс-служба МИД Эстонии своего министра.

Накануне заседания Совета ЕС по иностранным делам в Люксембурге Рейнсалу подчеркнул, что Таллин намерен прилагать усилия по формированию единой политики членов ЕС в отношении России. "В этом контексте Эстония придает большое значение трансатлантическому единству и укреплению сотрудничества между НАТО и ЕС", – подчеркнул глава эстонской дипломатии.

Министерское заседание Совета ЕС состоится 17 июня. Затем 20 – 21 июня пройдет саммит ЕС, на котором может быть принято решение о продлении срока действия антироссийских санкций. Впрочем, пока этот вопрос не включен в повестку дня встречи руководителей европейских стран.