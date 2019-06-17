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Запад вырвет Россию из объятий Китая

Фото: www.globallookpress.com
Европейцы испугались новой оси "Москва – Пекин"

Между Западом и Россией нужно выстроить нормальный диалог, поскольку "отстранение России от Запада" может привести к губительным для Европы и Америки последствиям. С таким заявлением выступил вице-премьер, министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини.

"Было бы ошибкой и со стратегической точки зрения, и с коммерческой отдалять Россию от Запада и оставить в объятиях китайцев. Необходимо сделать все, чтобы вернуть (Москву) за стол переговоров, и я предпочитаю новой оси "Москва – Пекин" обсуждение этой темы (сотрудничества с РФ)",

– заявил чиновник по прибытии в Вашингтон, где у него намечены встречи с представителями администрации США, включая госсекретаря Майка Помпео, цитирует Il Fatto Quotidiano.

По словам Сальвини, он намерен обсудить вопрос о налаживании контактов с РФ с высокопоставленными американскими собеседниками.

Маттео Сальвини. Фото: www.globallookpress.com

Этотолитик уже не в первый раз поднимает на столь представительном уровне тему бесмысленности санкционного давления на Москву. "Я продолжаю считать, что санкции не нужны. Вопрос их снятия объединяет всех порядочных людей", – заявил вице-премьер Италии в мае, передает РИА "Новости".

Подобная политика наносит лишь ущерб и ничего не меняет, добавил он. "Если инструмент не работает, его убирают", – пояснил министр.

Одна из двух правящих партий Италии – "Лига", которую возглавляет Сальвини, – получила на прошедших в конце мая европейских выборах 34% голосов, став самой популярной в стране. С момента вступления на свой пост год назад чиновник уже дважды побывал в России. Визит в США стал для него первым в вице-премьерской должности.

Андрей ФИЛАТОВ
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