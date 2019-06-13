Ограничения нужно тщательно проанализировать и частично отменить

Введенные против России санкции не принесли желаемых политических результатов. Поэтому правительство Германии должно рассмотреть вопрос об их целесообразности. С таким заявлением выступил президент Союза машиностроителей Германии (VDMA) Карл Мартин Велкер.



"Мой призыв к федеральному правительству звучит так: после вот уже пяти лет санкций необходимо проверить, действительно ли они имели какое-то влияние. После многих переговоров в Россия я вынужден констатировать, что политические последствия санкций стремятся к нулю. С другой стороны, последствия на бизнес немецких фирм в России огромен",

– заявил промышленник в интервью газете Augsburger Allgemeinen.

И пожаловался на то, что ответственность за достижение политических целей все чаще перекладывается на экономику, от чего страдает бизнес. По словам Велкера, санкции в отношении определенных стран приводят к потере прибыли и сокращению рабочих мест. Они ослабили положение немецкой экономики в России, и другие страны потеснили Германию на освободившемся пространстве.

Глава союза подчеркнул, что его организация не требует "немедленных радикальных действий", а просит лишь здраво оценить происходящее. Наверняка в результате такой оценки окажется, что от части санкций в отношении России смело можно отказаться.

Западные бизнесмены не в первый раз призывают политиков пересмотреть санкционный вопрос. О том же говорят и руководители немецких земель, которые крайне негативно оценивают влияние ограничений на экономику своих регионов.

Так, по словам главы Саксонии Михаэля Кречмера, санкции стали "большой проблемой" для востока Германии. Руководитель Тюрингии Бодо Рамелов заявил, что политическая неэффективность антироссийских санкций, введенных из-за ситуации на Украине, давно доказана. Премьер-министр федеральной земли Нижняя Саксония Штефан Вайль отметил, что ограничения не приносят никакой политической выгоды, передает РИА "Новости".