Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Над Россией нависла угроза новых санкций

Фото: www.globallookpress.com
Вашингтон не намерен останавливаться на достигнутом

В ближайшее время в отношении определенных компаний и частных лиц из России могут быть введены новые ограничения. Такое мнение высказал бывший помощник президента США Джорджа Буша-младшего по отношениям с Россией Томас Грэм.

Он напомнил, что Вашингтон ведет санкционную политику в отношении России с 2014 года. Члены Конгресса постоянно настаивают на том, чтобы эти действия были продолжены.

"И сама администрация постоянно смотрит на действия определенных членов Конгресса, чтобы определиться – продолжать санкции или нет. Почти наверняка в будущем США введут санкции. Вопрос в том, насколько обширными они будут и какими будут последствия для российской экономики и в целом для российско-американских отношений",

приводит слова эксперта РИА "Новости".

 Фото: www.globallookpress.com 

Грэм сомневается в том, что окружению президента Дональда Трампа нужны широкие санкции против нашей страны в целом. "Но это не значит, что не будет санкций против определенных организаций или людей", - добавил он.

Эксперт также отметил, что Соединенные Штаты не заинтересованы в разрушении российской экономики, поскольку эффект от этого может затронуть и другие страны. Поэтому возможные санкции в области финансового сектора будут не такими жесткими.

"Мы все должны помнить, что Россия тоже должна реагировать на санкции. В Кремле постоянно говорят о симметричных санкциях", – предупредил соотечественников бывший помощник Буша-младшего.

Андрей ФИЛАТОВ
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Закопать топор войны: Вашингтон подал сигналы о примирении с Москвой

Американцы делают невнятные "кивки", но Россия ждет "конкретных дел"

Настроены решительно: Россию избавят от санкционной блокады

В Европе все чаще звучат призывы о прекращении действий ограничительных мер

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей