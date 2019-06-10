Вашингтон не намерен останавливаться на достигнутом

В ближайшее время в отношении определенных компаний и частных лиц из России могут быть введены новые ограничения. Такое мнение высказал бывший помощник президента США Джорджа Буша-младшего по отношениям с Россией Томас Грэм.



Он напомнил, что Вашингтон ведет санкционную политику в отношении России с 2014 года. Члены Конгресса постоянно настаивают на том, чтобы эти действия были продолжены.

"И сама администрация постоянно смотрит на действия определенных членов Конгресса, чтобы определиться – продолжать санкции или нет. Почти наверняка в будущем США введут санкции. Вопрос в том, насколько обширными они будут и какими будут последствия для российской экономики и в целом для российско-американских отношений",

– приводит слова эксперта РИА "Новости".





Грэм сомневается в том, что окружению президента Дональда Трампа нужны широкие санкции против нашей страны в целом. "Но это не значит, что не будет санкций против определенных организаций или людей", - добавил он.

Эксперт также отметил, что Соединенные Штаты не заинтересованы в разрушении российской экономики, поскольку эффект от этого может затронуть и другие страны. Поэтому возможные санкции в области финансового сектора будут не такими жесткими.

"Мы все должны помнить, что Россия тоже должна реагировать на санкции. В Кремле постоянно говорят о симметричных санкциях", – предупредил соотечественников бывший помощник Буша-младшего.