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Евросоюз усилит санкции против России

Фото: www.globallookpress.com
Брюссель исчерпал меры поддержки Киева

Москву накажут санкциями за влияние на конфликт в Донбассе. По крайней мере, в проекте итогового заявления саммита ЕС говорится, что РФ "продолжает вмешиваться" в ситуацию на востоке Украины и за это ее нужно подвергнуть санкциям, передает Deutsche Welle со ссылкой на агентство dpa.

В частности, предполагается, что участники собрания в Брюсселе согласятся с тем, что указ президента РФ Владимира Путина о выдаче российских паспортов жителям ДНР и ЛНР "противоречит духу и целям Минских договоренностей", поэтому европейцы должны соответствующим образом реагировать, а именно – объявить ограничительные меры.

Поскольку еще больше портить отношения с Москвой ради Киева члены ЕС вряд ли захотят, ужесточать режим санкций они вряд ли будут. А вот продлить срок действия уже введенных рестрикций – могут вполне. Тем более, что на саммите ЕС 20 – 21 июня в Брюсселе как раз и состоится голосование по поводу антироссийских санкций, окончание которых пока намечено на 31 июля 2019 года.

Фото: www.globallookpress.com

Учитывая, что ранее "крымские" санкции члены ЕС без долгих дискуссий продлили на год, вопрос с антироссийскими ограничительными мерами также может быть решен быстро и без лишних разговоров. Несмотря на то что в Европе все чаще звучат голоса за отмену санкций, на деле лидерам ЕС проще проголосовать "за" и закрыть тему еще на несколько месяцев. 

Ранее Москва пригрозила Киеву трибуналом за инцидент в Керченском проливе. 

Николай ВИКТОРОВ
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