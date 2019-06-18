Слишком мало: Эстония выпрашивает у ЕС ввести новые санкции против РФ

Выдача паспортов жителям Донбасса стала последней каплей терпения Таллина

Изо дня в день прибалтийская республика настаивает, что к России следует быть строже. А Брюссель, по мнению главы эстонской дипломатии Урмаса Рейнсалу, слишком лоялен по отношению к Москве.

По мнению министра, ее нужно задавить санкциями. Продлить их не на полгода, а на год. Это во-первых. А во-вторых, расширить черный список, добавив туда новых россиян.

С таким призывом руководитель МИД Эстонии обратился к коллегам из Евросоюза на встрече в Люксембурге, напомнив, какие вольности позволяет себе Россия. Например, раздает украинцам свои паспорта, что является "провокацией".

Такое поведение, заявил высокопоставленный дипломат, указывает на то, что она "не намерена выполнять Минские соглашения". Раз так, то ЕС должен отвечать "быстро, решительно и четко". Особенно опечалили главу внешнеполитического ведомства последние события в ПАСЕ.

"Недавний призыв Комитета министров восстановить право России на голосование в Парламентской ассамблее Совета Европы является достойным сожаления сигналом",

– говорится в сообщении, распространенном пресс-службой министерства.



Напомним, нечто подобное Рейнсалу твердил накануне люксембургского собрания глав МИД ЕС.