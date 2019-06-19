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В Европе признали эффективность российских санкций

Фото: www.globallookpress.com
Только сейчас ЕС смог оправиться от удара

Европейская экономика настрадалась от ответных мер России. И лишь недавно смогла выйти из кризисного состояния. Сейчас уже можно говорить о том, что влияние контрсанкций стало "сдержанным и управляемым". Однако они принесли немало хлопот, признала верховный представитель Европейского союза по иностранным делам Федерика Могерини.

"Несмотря на трудности, вызванные запретом России, агропродовольственный сектор ЕС продемонстрировал удивительную устойчивость, и большинство затронутых секторов смогли найти альтернативные рынки",

заверила Могерини, ответив таким образом на депутатский запрос из Франции.

По ее словам, в прошлом году Европа экспортировала на 14,6% больше продовольствия, чем в 2013-м, то есть за год до санкционного пин-понга. На рынки третьих стран удалось сбыть товаров на общую в 137,4 млрд евро. Как уточняет РБК, Европа сосредоточилась на США, Японии и Норвегии.

При этом о воздействии санкций на российскую экономику Могерини ответила весьма уклончиво. Она подчеркнула, что оценить последствия ограничительных мер трудно, поскольку одновременно на экономику страны повлияли и другие факторы.

"Колебания цен на нефть и снижение курса рубля. Это привело кзначительному замедлению российской экономики в 2014 году и относительномедленному восстановлению с тех пор",

– резюмировала глава дипломатии ЕС.

Напомним, в 2014 году ЕС ввел антироссийские санкции на фоне "крымской весны" и ситуации на востоке Украины. В РФ ответили взаимностью. 

Ксения АНДРЕЕВА
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