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Евросоюз продлит антироссийские санкции 20 июня

Фото: pixabay.com
Лидеры стран ЕС также вновь обратят пристальное внимание на конфликт в Незалежной и события на Азове

На саммите, который пройдет уже завтра, примут решение о дальнейшем давлении на экономику России.

Главы стран Евросоюза намерены подтвердить продление ограничительных мер. Правда, в пику Польше, которая требовала срок в 12 месяцев, пролонгируют их всего на полгода. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на европейский источник в Брюсселе. Напомним, срок действующих санкций истекает 31 июля.

Ожидается, что немецкий канцлер Ангела Меркель и французский лидер Эмманюэль Макрон сообщат коллегам о ходе реализации минских соглашений. Обсудят также и переговоры в рамках в нормандском формате.

"Это будет возможность для лидеров принять решение о продлении экономических санкций в отношении России",

говорится в сообщении.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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