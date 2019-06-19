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На саммите, который пройдет уже завтра, примут решение о дальнейшем давлении на экономику России.
Главы стран Евросоюза намерены подтвердить продление ограничительных мер. Правда, в пику Польше, которая требовала срок в 12 месяцев, пролонгируют их всего на полгода. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на европейский источник в Брюсселе. Напомним, срок действующих санкций истекает 31 июля.
Ожидается, что немецкий канцлер Ангела Меркель и французский лидер Эмманюэль Макрон сообщат коллегам о ходе реализации минских соглашений. Обсудят также и переговоры в рамках в нормандском формате.
"Это будет возможность для лидеров принять решение о продлении экономических санкций в отношении России",
– говорится в сообщении.
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