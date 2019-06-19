Нибиру
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ООО "Русское финансовое общество" попало под ограничительные меры со стороны США. Компанию включили в санкционный список, в который входят организации, якобы способствующие так или иначе нарушению законов о "нераспространении оружия массового уничтожения".
О том, что Вашингтон ввел новые рестрикции против очередной российской компании, стало известно из сообщения минфина США.
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