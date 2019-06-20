Россию обвинили в спонсорстве терроризма

Конгресс США рассмотрит вопрос о новых санкциях из-за поддержки Москвой режима Асада

Вашингтон должен как можно скорее принять самые жесткие ограничительные меры в отношении нашей страны, поскольку она оказывает помощь странам-изгоям. С таким заявлением выступил сенатор-демократ от американского штата Колорадо Кори Гарднер.



Член верхней палаты Конгресса внес на рассмотрение коллег законопроект о новых санкциях, в котором по отношению к РФ применяется формулировка "спонсор терроризма". Это вторая подобная попытка Гарднера: в прошлом году сенат отклонил аналогичное предложение.

"Посмотрите на то, что Россия сделала в последние годы – она предоставила помощь режиму Асада в Сирии, в то время как он убивает невинных людей, – и сама стала причастна к этим убийствам, занималась отравлениями в Европе, фактически осуществив химическую атаку. Это режим, который пользуется террором для осуществления своих политических целей",

– заявил политик в интервью "Голосу Америки".

Гарднер оставил за кадром то обстоятельство, что причастность РФ к использованию химического оружия не доказана. Более того, на Западе признали, что некоторые якобы имевшие место в Сирии химатаки были инсценированы силами оппозиции.

По словам сенатора, "определение России как государства-спонсора терроризма пошлет сигнал по всему миру о том, что это режим, опирающийся на беззаконие, что он не останавливается перед нарушением основных норм международного права, и что Соединенные Штаты этого не потерпят".

Если Государственный департамент США признает нашу страну спонсором терроризма, это повлечет за собой ряд жестких политических и экономических санкций, включая контроль над экспортом товаров двойного назначения, запрет на экономическую помощь, наложение финансовых и прочих ограничений. Сейчас в американском списке стран-спонсоров терроризма фигурирует четыре государства: Иран, Сирия, Судан и Северная Корея.