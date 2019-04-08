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Американскую армию приравняли к террористам

Фото: www.globallookpress.com
Тегеран и Вашингтон послали друг другу черные метки

Список террористических организаций пополнился Вооруженными силами США. Во всяком случае в отдельно взятой стране, а именно в Иране. К такому решению пришел Высший совет национальной безопасности (ВСНБ).

Об этом в понедельник, 8 апреля, сообщил телеканал Press TV на своей официальной странице в Twitter.

"Совет национальной безопасности Ирана включил американские войска в список террористических группировок", – говорится в сообщении.


Ранее сегодня министр иностранных дел Исламской Республики Мохаммад Джавад Зариф направил письмо президенту страны Хасану Роухани, в котором предложил включить ВС Соединенных Штатов в список террористических организаций.

До этого в понедельник хозяин Белого дома Дональд Трамп заявил, что Вашингтон принял решение внести Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитная составляющая ВС Ирана) в список иностранных террористических организаций, пишет ТАСС.

В своем Twitter тот же Зариф, комментируя данную новость, назвал такое решение "ошибочным подарком" премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху накануне парламентских выборов в кнессет, которые должны пройти 9 апреля. "Очередное опасное американское несчастье в регионе", – констатировал иранский министр.

Таким образом, обе страны обменялись "любезностями".

В свою очередь МИД Сирии считает, что внесение американцами КСИР в черные списки терроризма является нарушением суверенитета, сообщает РИА "Новости".

Елена УСОВА
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