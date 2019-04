Список террористических организаций пополнился Вооруженными силами США. Во всяком случае в отдельно взятой стране, а именно в Иране. К такому решению пришел Высший совет национальной безопасности (ВСНБ).

Об этом в понедельник, 8 апреля, сообщил телеканал Press TV на своей официальной странице в Twitter.

"Совет национальной безопасности Ирана включил американские войска в список террористических группировок", – говорится в сообщении.

#Iran’s national security council puts U.S. forces on list of terror groups#UnitedStates pic.twitter.com/HPSRq97S4a