"Все кончено": появились сообщения о скором разводе Кэти Перри и Орландо Блума

"Все кончено": появились сообщения о скором разводе Кэти Перри и Орландо Блума
Фото: Kevin Payravi / wikimedia.org
Проблемы в браке обострились из-за карьерного провала певицы

Отношения Кэти Перри и Орландо Блума находятся на грани развала. Источники, близкие к паре, утверждают, что скоро супруги могут объявить о разводе.

"Все кончено. Они ждут, пока закончится ее тур, прежде чем разойдутся", – поделились знакомые.

Сообщается, что артистка столкнулась с большим стрессом, поскольку публика плохо приняла ее новый музыкальный альбом. В итоге плохое моральное состояние негативно сказалось на ее отношениях с мужем. Эти проблемы лишь усугубили прошлые недомолвки. 

Тур исполнительницы стартовал в конце апреля, получив негативные отзывы зрителей. Ожидается, что он продлится до 7 декабря.

Как известно, Перри находится в отношениях с Блумом с 2016 года. Спустя три года они обручились, а в 2020 у них родилась дочь. Во время своего романа пара расставалась на год, решив все же возобновить связь. 

Ранее Перри признавалась, что все ссоры с супругом они проводят крайне эмоционально, и ей не нравится, что за этим наблюдает их общая дочь. Из-за сложностей в коммуникации им даже пришлось прибегнуть к помощи семейного терапевта. 

Источник: Page Six

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