В Госдуму позвали учителей

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Качество образования в России, укомплектованность сельских школ учителями, снижение бюрократической нагрузки на педагогов – эти и другие вопросы обсудят в Госдуме в понедельник, 24 июня, в рамках больших парламентских слушаний. Большое внимание будет уделено мерам социальной поддержки преподавателей, сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
"Мы пригласили учителей, директоров школ и экспертов в области образования", – передает "Дума ТВ" слова спикера ГД.
В мероприятии примут участие также представители общественных организаций, руководители региональных образовательных учреждений. Приглашены министр просвещения РФ Ольга Васильева и глава Рособрнадзора Сергей Кравцов.
Обсуждение социально значимых вопросов в формате больших парламентских слушаний впервые стала проводить Госдума VII созыва по инициативе спикера Володина. Ранее состоялись слушания по поводу реновации ветхого жилья, защиты прав дольщиков, совершенствованию пенсионного законодательства и др.
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