Отвечать за обеспечение устойчивого и безопасного функционирования Сети в РФ будет Роскомнадзор

В России будет создана национальная система маршрутизации интернет-трафика, которая гарантирует надежную работу российского сегмента "всемирной паутины" в случаях глобального сбоя или целенаправленной кибератаки. Соответствующий закон принят в нижней палате парламента в окончательном, третьем чтении во вторник, 16 апреля.

Авторами законопроекта выступили глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, его заместитель Людмила Бокова и депутат Госдумы Андрей Луговой. Необходимость данной инициативы была продиктована принятой в сентябре 2018 г. "Стратегией национальной кибербезопасности США", которая носит явный агрессивный характер в отношении РФ. Поскольку сегодня многие производства, документооборот и сфера услуг связаны с интернетом, перебои в сети могут вызвать значительные трудности, российские законодатели предприняли превентивные меры защиты.

В соответствии с законом о надежном Интернете в РФ будет разработана своя система доменных имен. Требования к ней, порядок ее создания и правила использования будет определять Роскомнадзор. При этом координировать формирование российской национальной доменной зоны будет специальная НКО, одним из учредителей которой станет Российская Федерация.

По новым правилам маршрутизации трафика, передача информации будет идти через определенные точки обмена, включенные в специальный реестр. Порядок его ведения утвердит правительство, а требования к функционированию точек обмена будут согласованы с ФСБ.

Теперь операторы государственных и муниципальных информационных систем, а также информационных систем компаний, осуществляющих закупки в соответствии с профильным федеральным законом, не смогут использовать серверы, размещенные за пределами РФ.

Кроме этого, законом вводится обязанность органов власти, операторов связи и владельцев технологических сетей проводить регулярные учения по выявлению угроз и отработке мер по восстановлению работоспособности Рунета.



Закон должен вступить в силу в ноябре 2019 года, а положение о криптографической защите информации и национальной системе доменных имен начнет действовать с 1 января 2021 года.