Вячеслав Володин предложил Госдуме участвовать в формировании правительства

Инициатива поможет президенту страны в выборе кандидатов на важные посты

Спикер нижней палаты Вячеслав Володин считает, что Госдума может принимать участие в формировании правительства. Об этом он рассказал в интервью редакции официального сайта нижней палаты.

По его словам, Россия за последние 25 лет достигла больших успехов, следуя правилам Конституции страны. Однако, теперь перед государством стоят новые задачи. Володин отметил, что изменения в главном законе России в 2008 году улучшило работу кабмина и сделало парламентский контроль эффективнее.

"В развитие этих подходов целесообразно дополнительно детализировать нормы отчета правительства перед парламентом по вопросам, поставленным Государственной Думой, в том числе в части оценки деятельности отдельных министерств", – сказал спикер.

Вячеслав Володин добавил, что на сегодняшний день было бы целесообразно рассмотреть вопрос участия Государственной Думы в формировании правительства Российской Федерации. При этом он подчеркнул, что президент сейчас не может опереться на альтернативную позицию и мнения относительно других кандидатур во время назначения министров и формирования правительства.

"Это могут быть соответствующие процедуры, но они требуют внесения изменений в Конституцию", – отметил спикер нижней палаты.

По мнению Володина, эта инициатива повысит уровень ответственности правительства и улучшит координацию между органами власти.

На это предложение отреагировал лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

"Давно надо было вносить изменения в Конституцию о контроле представительной власти за исполнительной", – сказал политик.

Также на слова Вячеслава Володина обратили внимание в Кремле.

"Это новое предложение", – отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Глава Фонда ИСЭПИ, политолог Дмитрий Бадовский считает, что спикер конкретизировал свою идею о внесении изменений в Конституцию.

"Скорее, спикер Думы даже делает акцент на дополнительном использовании конституционных полномочий президента как арбитра, обеспечивающего согласованное функционирование и взаимодействие органов государственной власти", - написал Бадовский.

Он добавил, что о расширении ответственности кабмина перед Думой речи также не идет. При этом Бадовский потребовал дополнительного разъяснения. Будут ли механизмы консультации Думы с главой государства похожи на консультации с фракциями парламентского большинства или Думой в целом, будет ли нижняя палата предлагать альтернативные кандидатуры членов правительства по тем позициям, где нет компромисса, а также будет ли распространяться предложенный Володиным механизм консультаций на текущие замены членов кабмина и назначения новых министров и вице-премьеров.

Политолог Дмитрий Фетисов считает, что участие Госдумы в работе по формированию правительства было бы целесообразным.