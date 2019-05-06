Госдума: многодетным семьям помогут погасить ипотеку

Новый законопроект рассмотрят в приоритетном порядке

Спикер Госдумы Вячеслав Володин и председатель Совфеда Валентина Матвиенко выступили с инициативой, которая во многих российских семьях разрешит квартирный вопрос. Данный документ поможет родителям, взявшим ипотеку после рождения у них третьего или последующих детей. К законопроекту, который отражает поручение президента РФ Владимира Путина, также подключились депутаты других политических партий.

"Глава государства поставил задачу,чтобы многодетные семьи, где родился третий или последующие дети, могли получить от государства компенсацию для погашения своего ипотечного кредита в размере 450 тыс. рублей",

– напомнил Володин. Он заверил, что деньги для воплощения инициативы уже есть. Ее обсудят на ближайшем заседании Совета Госдумы, которое состоится через неделю, 13 мая.

После чего нормативно-правовой акт рассмотрят в нижней палате в приоритетном порядке. Парламентарий отметил, что закон вступит в силу с 1 января этого года, то есть будет иметь обратную силу.

"Таким образом, компенсацию получат семьи, где в этом году родился третий или последующий ребенок",

– уточнил законодатель.

Российские парламентарии крепко взялись за проблемы в жилищном кредитовании. Например, Володин и Матвиенко предложили ввести ипотечные каникулы для тех, кто не может погашать финансовые обязательства в силу вынужденных обстоятельств.

В Госдуме это предложение прошло все три чтения. 1 мая документ утвердил президент.