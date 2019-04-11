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Володин оценил темпы и качество строительства в Саратовской области

Фото: saratov.gov.ru Фото: saratov.gov.ru Фото: saratov.gov.ru
Фото: saratov.gov.ru Фото: saratov.gov.ru Фото: saratov.gov.ru Фото: saratov.gov.ru
Спикер Госдумы побывал на объекте, где возводится дом для переселенцев, и посетил почти готовый ФОК

Во время своего рабочего визита в Саратовскую область председатель Госдумы Вячеслав Володин поставил перед руководством региона ряд задач. В поселке Елшанка Ленинского района спикер поручил как можно скорее достроить многоэтажку для переселенцев из 23 аварийных домов. Ключи от новых квартир 254 семьи должны получить не позже августа, подчеркнул Володин. Пока темпы строительства его не впечатлили.

Фото: saratov.gov.ru

"Работы не ведутся на техническом этаже, причем средства есть, так что набирайте дополнительно каменщиков. К сожалению, город не выдерживает план-график подвода коммуникаций. Работы по подключению газа, тепла, воды надо начинать уже сейчас, чтобы завершить их до конца июня. Задача – завершить строительство уже к середине августа", – пояснил парламентарий.

Фото: saratov.gov.ru

На данный момент на всех блок-секциях дома возведено порядка 10 этажей – где-то он уже "закрыт", где-то только укладываются стенки. Параллельно идут внутренние отделочные работы, штукатурится фасад. Одну из квартир оценил сам Володин и предложил приступить к жеребьевке среди будущих жильцов уже на следующей неделе.

Фото: saratov.gov.ru

В строении предусмотрены помещения для поликлиники. Данная идея принадлежит главе региона Валерию Радаеву. Лечебное учреждение необходимо завершить одновременно с домом, рядом с ним – оборудовать детскую площадку, проложить до учебного заведения пешеходную дорожку, отметил законодатель.

Фото: saratov.gov.ru

В Краснокутском районе он посетил еще завершающуюся стройку, побывав в физкультурно-оздоровительном комплексе (ФОК), который попросили у Володина в сентябре 2016 г. сами жители населенного пункта. Во время визита думский спикер вспомнил историю, когда в построенном при вузе ФОКе не оказалось студентов – его превратили в фитнес-центр.

Фото: saratov.gov.ru

"Коммерческие услуги пусть оказывают те, кто изначально на это рассчитывает. Поэтому требование, чтобы занятия здесь были для детей и бесплатно. Что касается взрослых – тоже бесплатно, вечером, после 20:00, а все остальное время здесь должны быть дети", – предупредил Вячеслав Володин.

Фото: saratov.gov.ru

Спонсорский проект, в котором предусмотрен бассейн, строится по быстровозводимой технологии. В ФОКе также имеются тренажерный, большой игровой зал и два малых. Остается решить вопрос с тренерским составом, заключил высокопоставленный гость. Если появление нового здания будет оправдано, подобные комплексы появятся в других районах области.

Ксения АНДРЕЕВА
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