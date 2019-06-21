Госдума приступила к выполнению поручений президента после "Прямой линии"

Депутаты возьмут на контроль решение проблем, с которыми граждане обращались к главе государства

В нижней палате парламента началась работа над поручениями, которые президент РФ Владимир Путин озвучил в ходе "Прямой линии" 20 июня. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, многими вопросами, которые поднимали россияне во время общения с главой государства, депутаты уже занимаются:

"Анализом правоприменительной практики по статьям 228 и 303 УК РФ, а также по статье, которая касается уголовного преследования предпринимателей и компаний, занимаются профильные комитеты по госстроительству и законодательству и по безопасности и противодействию коррупции", – цитирует Володина "Дума ТВ".

Проблема повышения доступности лекарств для населения в различных регионах страны уже находится в центре внимания специально созданной рабочей группы ГД, отметил спикер. Вопрос увеличения зарплаты сотрудникам МЧС, с которым к президенту обратился пожарный, также практически решен. По словам Володина, повышение зарплаты до 32 тыс. рублей для сотрудников МЧС предусмотрено поправками в федеральный бюджет на ближайшие 3 года, которые уже одобрены в первом чтении.

Все проблемы, которые россияне просили решить президента, депутаты Госдумы должны изучить и обсудить с избирателями во время работы в регионах, подчеркнул председатель нижней палаты. Конкретные поручения профильные комитеты ГД получат после обсуждения "Прямой линии" на Совете Госдумы 24 июня.