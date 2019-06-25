В любой момент: Франция готова к отмене санкций против РФ

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Антироссийские санкции не являются чем-то постоянным. Об этом заявил премьер-министр Франции Эдуар Филипп на встрече с российским коллегой Дмитрием Медведевым.
По словам Филиппа, ограничительные меры против РФ могут быть отменены в любой момент. Более того, Париж в этом весьма заинтересован, поскольку хотел бы диверсифицировать отношения с Москвой и развивать сотрудничество за пределами уже существующих сфер партнерства, передает "Дума ТВ".
Главы правительств РФ и Франции обсудили также международную повестку, включая ситуацию на Украине.
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