Сейчас у Москвы появился реальный шанс найти общий язык с Киевом

Глава кабмина РФ Дмитрий Медведев провел выездную встречу со своим французским коллегой Эдуаром Филиппом. Они обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, а также международную повестку.

По словам визави российского премьера, санкционная лихорадка – вещь непостоянная, в любой момент Запад может вылечиться и отказаться от ограничительной тактики.

"Во Франции мы иногда слышим рефрен, что якобы диалог с Россией недостаточен. Но я хочу сказать всем, кто готов это услышать, что это не соответствует реальности",

– цитирует французского премьер-министра РИА "Новости".

По мнению политика, восстановление минских договоренностей – отличный шанс, чтобы избавиться санкций. Он появился буквально в мае, когда в кресло президента Украины сел Владимир Зеленский. Этой возможностью уже во всю пользуются Париж с Берлин, отметил премьер Франции. Они "настроены на то, чтобы продвигать ситуацию в позитивном русле благодаря работе нормандской четверки".

На это Медведев ответил, что киевское правительство пока находится в затишье. Он повторил слова российского лидера Владимира Путина о том, что новый президент "пока себя не проявил".

"Но, во всяком случае, как минимум, не упущены возможности для того, чтобы сделать правильные шаги, восстановить правильное понимание минского процесса, использовать наиболее удачные элементы нормандского формата",

– заключил глава кабмина РФ.

Напомним, урегулирование вооруженного конфликта на юго-востоке Украины проходит в разных форматах, в том числе данным вопросом обеспокоена "нормандская четверка", состоящая из руководителей Незалежной, России, Германии и Франции.