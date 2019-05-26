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Париж положит конец антироссийской истерии

Фото: www.globallookpress.com
Французы устали от конфликта

Депутат от партии "Национальное объединение" Жозе Эврар считает, что Франции нужно покончить с "антироссийской истерией". Обращение с призывом он направил министру иностранных дел Жан-Иву Ле Дриану.

По его словам, комиссия в США так и не нашла доказательств "российского вмешательства" в выборы. Хоть это и не было основной причиной введения санкций против России, однако повлияло на их продление, утверждает депутат.

"Не пора ли положить конец тому, что следует расценивать как антироссийскую истерию, – этой системе санкций, которая привела к дальнейшему ухудшению торгового баланса Франции?",

цитирует Дриану RT.

По его мнению, Париж должен первым проявить инициативу и сесть за стол переговоров с Москвой.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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