Париж положит конец антироссийской истерии

Французы устали от конфликта

Депутат от партии "Национальное объединение" Жозе Эврар считает, что Франции нужно покончить с "антироссийской истерией". Обращение с призывом он направил министру иностранных дел Жан-Иву Ле Дриану.

По его словам, комиссия в США так и не нашла доказательств "российского вмешательства" в выборы. Хоть это и не было основной причиной введения санкций против России, однако повлияло на их продление, утверждает депутат.

"Не пора ли положить конец тому, что следует расценивать как антироссийскую истерию, – этой системе санкций, которая привела к дальнейшему ухудшению торгового баланса Франции?",

– цитирует Дриану RT.

По его мнению, Париж должен первым проявить инициативу и сесть за стол переговоров с Москвой.