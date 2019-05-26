Париж положит конец антироссийской истерии

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Депутат от партии "Национальное объединение" Жозе Эврар считает, что Франции нужно покончить с "антироссийской истерией". Обращение с призывом он направил министру иностранных дел Жан-Иву Ле Дриану.
По его словам, комиссия в США так и не нашла доказательств "российского вмешательства" в выборы. Хоть это и не было основной причиной введения санкций против России, однако повлияло на их продление, утверждает депутат.
"Не пора ли положить конец тому, что следует расценивать как антироссийскую истерию, – этой системе санкций, которая привела к дальнейшему ухудшению торгового баланса Франции?",
– цитирует Дриану RT.
По его мнению, Париж должен первым проявить инициативу и сесть за стол переговоров с Москвой.
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