Нибиру
- Судный день: Нибиру атакует Землю уже завтра
- Подбирается к Земле: на Марсе нашли храм кровавой Нибиру
- Атака подводными бомбами: Нибиру готовит сюрприз для жителей Петербурга
В Сербии не поддерживают санкционный режим против России и ее граждан, заявил зампредседателя Народной скупщины страны Джордже Миличевич. По его словам, Белград ценит добрые отношения с Москвой и никогда не подведет преданного друга. Свою позицию от лица всего государства политик высказал на площадке II Международного форума "Развитие парламентаризма".
"Республика никогда не будет вводить санкции в отношении РФ и русского народа",
– цитирует Миличевича "Дума ТВ".
Парламентарий отметил, что Республика выступает на стороне мира, стабильности и безопасности. Власти страны уверены, что навести порядок на международной арене можно без санкционной войны.
Напомним, сегодня, 1 июля, в Москве стартовал парламентский форум, организованный Госдумой РФ. В российскую столицу съехалось порядка 800 законодателей и экспертов со всего мира. Они обсудят актуальные вопросы парламентаризма.
Юридических оснований для прекращения проекта не существует
Американский политик не может успокоиться после общения на полях G-20