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Сербия отказалась играть в санкционный пинг-понг

Фото: Виктор Кручинин/ТАСС
Республика дорожит отношениями с Россией

В Сербии не поддерживают санкционный режим против России и ее граждан, заявил зампредседателя Народной скупщины страны Джордже Миличевич. По его словам, Белград ценит добрые отношения с Москвой и никогда не подведет преданного друга. Свою позицию от лица всего государства политик высказал на площадке II Международного форума "Развитие парламентаризма".

"Республика никогда не будет вводить санкции в отношении РФ и русского народа",

– цитирует Миличевича "Дума ТВ"

Парламентарий отметил, что Республика выступает на стороне мира, стабильности и безопасности. Власти страны уверены, что навести порядок на международной арене можно без санкционной войны.

Напомним, сегодня, 1 июля, в Москве стартовал парламентский форум, организованный Госдумой РФ. В российскую столицу съехалось порядка 800 законодателей и экспертов со всего мира. Они обсудят актуальные вопросы парламентаризма. 

Ксения АНДРЕЕВА
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