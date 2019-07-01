В Москве собрались парламентарии со всего мира

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На площадке международного форума "Развитие парламентаризма" у каждого участника есть возможность высказать свою позицию и быть услышанным. Именно поэтому интерес к мероприятию растет, указал председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Форум, которое проводится по инициативе Государственной думы во главе со спикером, пройдет с Москве с 1 по 3 июля. Проблемы парламентаризма обсудят около 800 законодателей и экспертов из 132 государств, в том числе более 40 спикеров национальных парламентов, передает "Дума ТВ".
"Международный форум "Развитие парламентаризма", который сегодня объединил всех нас, проводится второй раз. В этом году количество участников значительно выросло", – отметил Володин.
По мнению председателя Госдумы, диалог, который состоится в рамках форума, "будет способствовать конструктивному решению наиболее актуальных международных и региональных проблем на благо наших граждан".
I Международный форум "Развитие парламентаризма" состоялся в Москве 4-5 июня 2018 года.
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