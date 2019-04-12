Володин заложил аллею космонавтов у аэропорта "Гагарин" в Саратове

Строящийся терминал может быть открыт раньше запланированного срока

В Саратовской области прошли торжественные мероприятия, посвященные первому полету человека в космос. Именно здесь приземлился Юрий Гагарин, здесь он учился, и здесь его память особенно чтут. Это отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"В такой же замечательный день 58 лет назад человек открыл космическую эру. Этим космонавтом был Юрий Гагарин. Гагарин считал Саратов своей родиной, он выбрал наш город, чтобы получить здесь образование, и это обязывает нас быть лучшими, самыми эффективными", – подчеркнул Володин.

Вместе с депутатом Госдумы, героем Советского Союза, первой женщиной-космонавтом Валентиной Терешковой Володин и другие члены делегации возложили цветы к памятнику Юрию Гагарину.

"Для меня большая честь быть в День космонавтики среди вас, на месте приземления Гагарина. Приятно, что сюда приходят взрослые и дети, чтобы отдать дань памяти первому космонавту", – сказала Терешкова.

Она отметила, что жителям Саратова повезло с земляками. Одним из них является и спикер Госдумы.

"Тому, как он отстаивает в Москве интересы Саратовской области, можно только позавидовать, – поделилась Терешкова с присутствующими. - С последнего моего приезда в Саратов здесь многое изменилось, но осталось неизменным то, как вы храните память об историческом полете Юрия Гагарина".

В качестве примера депутат привела строящийся в Саратове аэропорт, получивший название "Гагарин". В пятницу, 12 апреля, почетные гости осмотрели взлетную полосу и терминал авиаузла. Как сообщил Володин, строительство аэропорта идет хорошими темпами. Поэтому при условии своевременного федерального финансирования есть шанс сдать его раньше срока – уже в августе.

Около нового аэропорта будет расположена памятная аллея. Начало ей положили председатель Госдумы РФ и первая женщина-космонавт. Они посадили ель около камня, на котором сказано, что аллея заложена "в честь Дня космонавтики в год открытия аэропортового корпуса "Гагарин" Героем Советского Союза, первой женщиной-космонавтом Валентиной Владимировной Терешковой".

Постепенно аллея пополнится новыми табличками с именами космонавтов, которые посетят саратовский аэропорт, и новыми деревьями. Кроме того, предусмотрено создание парка с инсталляциями, посвященными теме космоса.

"Саратов – место, которое охраняло Юрия Гагарина. Спасибо всем, кто ухаживает за местом его приземления, всем, кто помнит о нем. И символично, что саратовский аэропорт теперь будет носить имя "Гагарин", - подчеркнул присутствовавший на церемонии помощник президента РФ Игорь Левитин.

Аэропорт "Гагарин" возводится в Саратовской области в рамках государственно-частного партнерства с нуля, буквально в чистом поле. Он рассчитан на прием 1 млн пассажиров в год с внутренних и международных рейсов. Готовность терминала на данный момент составляет 95%.