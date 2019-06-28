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В Госдуме рассказали о преемнике Путина

Владимир Путин. Фото: www.globallookpress.com
Человек будет достойный

После Владимира Путина Россию возглавит политик, который будет болеть за страну и людей и нести за них ответственность. В этом убежден член Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству, депутат от фракции "Единая Россия" Александр Брыкин.

"Людей достойных у нас много", – цитирует депутата "Дума ТВ".

Брыкин не исключил, что Путин может сам выбрать преемника. Но ключевое значение будет иметь мнение россиян. Как подчеркнул президент РФ в интервью The Financial Times, "Россия – демократическая страна, ее лидера избирают граждане".

Николай ВИКТОРОВ
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