В Госдуме рассказали о преемнике Путина

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После Владимира Путина Россию возглавит политик, который будет болеть за страну и людей и нести за них ответственность. В этом убежден член Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству, депутат от фракции "Единая Россия" Александр Брыкин.
"Людей достойных у нас много", – цитирует депутата "Дума ТВ".
Брыкин не исключил, что Путин может сам выбрать преемника. Но ключевое значение будет иметь мнение россиян. Как подчеркнул президент РФ в интервью The Financial Times, "Россия – демократическая страна, ее лидера избирают граждане".
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