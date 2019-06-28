Трамп захотел увидеть парад на Красной площади

Путин пригласил главу Белого дома в Москву на 9 мая

Президент США "позитивно отреагировал" на приглашение российского лидера Владимира Путина приехать в РФ на празднование Дня Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил помощник главы РФ Юрий Ушаков.

По его словам, на встрече в рамках G20 в Японии главы РФ и США поговорили в Второй мировой войне, вспомнили, сколько тогда погибло граждан разных стран.

"Соответственно, был отмечен вклад советского народа в эту победу", – цитирует "Дума ТВ" Ушакова.

Путин пригласил Трампа лично побывать на 75-м юбилее Победы, который РФ будет отмечать 9 мая 2020 года.

Двусторонние переговоры лидеров РФ и США начались с шутки Трампа о выборах и продолжались полтора часа.