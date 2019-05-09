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Сверхновые танки и автоматы: на Красной площади проходит парад Победы

Фото: www.globallookpress.com
Россия празднует 74-ю годовщину триумфа в Великой Отечественной войне

Россияне, а также жители других стран бывшего СССР 9 мая отмечают великий День Победы над фашизмом. В этом году главный военный парад проходит по традиции в Москве, на Красной площади. Зрителям покажут современное российское вооружение, некоторые виды которых мир увидит впервые.

Так, военнослужащие Росгвардии пройдут по брусчатке с новыми автоматами АК-200. По Красной площади проедут "Лады" 4Х4 с пулеметом "Корд", которые доказали свою эффективность в Сирии. На этот раз погодные условия не позволят состояться авиационной части, в Москве сегодня низкая облачность, поэтому россияне не смогут разглядеть новейший отечественный самолет дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-100.

10:00. Парад Победы в Москве начался ровно с боем курантов, в 10 утра. Командует парадом главком сухопутных войск Олег Салюков, принимает – министр обороны РФ Сергей Шойгу, который проезжает, приветствуя военнослужащих, на новейшем кабриолете Aurus. Президент России Владимир Путин вместе с Нурсултаном Назарбаевым, бывшим главой Казахстана, и премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым прибыли на Красную площадь за несколько минут до начала и поприветствовали ветеранов. 

9:59. На Красной площади все готово к началу парада Победы. Ветераны, а также другие гости, среди которых, как передает telegram-канал "360", есть американский актер Стивен Сигал, собрались на трибунах. Сегодня по Москве пройдут 13 600 военнослужащих, 132 единицы военной техники. 

9:50. Парад Победы проходит во многих городах страны. Так, например, торжество завершилось во Владивостоке, сообщает ТАСС, а в Туве впервые состоялась авиационная часть, в Чите – в первый раз проехали комплексы "Искандер-М", в Якутске тысячи человек пришли почтить память героев, которые погибли во время Великой Отечественной войны. Над Хабаровском пролетели Ми-8АМТШ "Терминатор", четыре ударных Ка-52 "Аллигатор" и самый большой в мире серийно выпускаемый вертолет Ми-26. В Санкт-Петербурге, как и в Москве, парад начался в 10:00. В Северной столице третий год подряд состоится авиационная часть. 

Помимо военного парада во многих городах России уже прошли акции "Бессмертный полк". На Камчатке в шествии приняли участие 23 тыс человек. Во Владивостоке люди шли с портретами ветеранов около получаса. 

Как сообщили в Министерстве труда и социальной защиты России со ссылкой на ПФР, в стране проживает более 75 тыс участников Великой Отечественной войны. 

Полина ИВАНОВА
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