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На Параде покажут "Жигули" с пулеметом

Фото: www.globallookpress.com
Вооруженные внедорожники идут в войска

Самое популярное оружие боевиков с Ближнего Востока, а именно джипы с крупнокалиберными орудиями доказали свою эффективность в Сирии, Ираке и много еще где, уверенно побеждая в номинации "цена-эффективность". И теперь даже самые мощны армии мира, включая американскую, китайскую и российскую делают что-то похожее, естественно, с лучшей защитой.

Вот и на Параде Победы 9 мая покажут достаточно необычную машину – "Ладу" 4Х4 с пулеметом "Корд". Об этом рассказал главнокомандующий Сухопутными войсками ВС РФ генерал армии Олег Салюков в интервью газете "Красная звезда". Кроме того, по Красной площади проедут вездеходы-багги "Чаборз М-3", на котором стоит двигатель опять же, от "Лады-Приоры".

Военные уверяют, что 750-килограммовый багги забирается в гору с уклоном в 60 градусов. Применять такие мотовездеходы будет в первую очередь спецназовцы, из недостатком машины, пожалуй, можно отметить, слабую защищенность. Собирают "Чаборзы" в чеченской республике.


Александр ИЛЬИН
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