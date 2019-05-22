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Российские военные утаили на Параде самое интересное

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
Комплексы РЭБ спрятали от лишних глаз

Парад техники на Красной площади по случаю Дня Победы давно прошел, однако западные СМИ продолжают "предъявлять претензии" российским военным за то, что те так и не показали самые интересные образцы техники, а выкатили, что обычно.

Так, китайское издание Sohu очень ждало на параде системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), в которых русские в последнее время сильно преуспели. В частности, китайцев очень интересует комплекс "Мурманск-БН". Это габаритная система, размещенная на семи КамАЗах. Отдельного внимания заслуживает антенный комплекс, который монтируется на четырех телескопических опорах высотой до 32 метров. Время развертывания внушительное – 72 световых часа.

"Мурманск-БН" обнаруживает и пеленгует средства коротковолновой (КВ) радиосвязи и создает помехи линиям КВ в оперативно-стратегических и оперативно-тактических звеньях управления противника в зоне 100-200 км.

Это означает, что комплекс может здорово попортить нервы авиации противника и даже сорвать хорошо спланированный ракетно-бомбовый удар или атаку с моря. Современные ракеты делают помехоустойчивыми, но не всегда это помогает. Кроме того, комплекс может оставить без связи крупные подразделения противника, что чревато тяжелыми последствиями.

Как пишут авторы Soho в статье, перевод которой опубликован на "ИноСМИ", до сих пор невозможно найти фотографию, на которой изображен комплекс целиком, только отдельные части и антенны. Поэтому российские военные не стали рисковать и не показали на параде "Мурманск-БН". Да и показать его было бы сложно: все что увидели бы люди – семь КамАЗов, проезжающих один за другим.

На данный момент комплекс находится на вооружении Северного, Черноморского и Балтийского флотов.   



Александр ИЛЬИН
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