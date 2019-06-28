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Первый шаг сделан: Порошенко заявил о признании европейцами российского Крыма

Фото: www.globallookpress.com
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Экс-президент Незалежной с горечью подвел итоги возвращения нашей страны в ПАСЕ

К следующей сессии украинцам нужно подкопить силы и не допустить отмены ограничительных мер в отношении Москвы "в других форматах". Так он прокомментировал устроенный украинской делегацией скандал.

"Это продолжение давления, чтобы к этому вопросу вернулись. Надеюсь, что наша делегация будет вести консультации с президентом и МИДом, чтобы на следующую сессию принять скоординированную с нашими партнерами позицию", – цитирует его "Вечерняя Москва".

Восстановление полномочий делегации РФ в ПАСЕ приведет к тому, что в конечном счете европейцы признают Крым российским, а это гораздо страшнее, чем снижение "санкционного давления". Об этом Петр Порошенко написал на своей странице в Facebook.

"Возвращение Российской Федерации в ПАСЕ – первый шаг для того, чтобы россияне начали добиваться признания незаконной аннексии Крыма и оккупации Донбасса",

отметил бывший лидер Незалежной.

Пользуясь случаем, пан Петро также отметил заслуги Киева по части продления санкций против России. "Это было нелегко", подчеркнул он.

Нашу делегацию лишили права голоса в ПАСЕ в 2014 году на фоне присоединения Крыма к России и событий на Украине, напоминает "Царьград".

26 июня в ассамблее приняли резолюцию, подтверждающую в полном объеме полномочия представителей России.

На Украине возвращение России в ПАСЕ назвали "началом конца".

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Фото: GLOBAL LOOK press/Han Yan Фото: GLOBAL LOOK press/Sergii Kharchenko Фото: GLOBAL LOOK press/Danil Shamkin
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Кристина ЧЕРНИКОВА
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