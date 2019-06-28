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Гройсман отдалил перспективу газовой независимости Украины

Владимир Гройсман. Фото: www.globallookpress.com
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Шанс достичь ее есть, но много нюансов

Незалежная могла бы за пять лет выйти на самообеспечение своих потребностей в газе. О этом заявил действующий премьер-министр Владимир Гройсман. По его данным, залежей полезного ископаемого в недрах страны достаточно. Осталось только его добыть.

"Если бы все работали в унисон, я думаю, что за лет пять можно было бы добиться такого необходимого количества газа, чтобы мы покрывали все свои потребности",

сообщил Гройсман в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

Фото: www.globallookpress.com

Впрочем, это не первый раз, когда украинский премьер строит газовые прожекты и каждый раз как мантру повторяет "через пять лет", постепенно отдаляя светлое будущее. Потом выясняется, что воплощению планов что-то мешает – то монополист "Нафтогаз" плохо старается, то потенциальные инвесторы испаряются. Да и сейчас в словах Гройсмана сплошные "если бы, да кабы".

Украина прекратила прямые закупки газа в России в 2015 году. Для нужд населения и предприятий топливо поступало реверсом из Европы. Нынешний контракт с РФ на транзит газа через территорию Незалежной в европейские страны истекает в конце 2019 года. Нет транзита – нет реверса. Этот вопрос новому руководству Украины предстоит решать в приоритетном порядке сразу после выборов в Верховную раду и формирования кабмина.

Досрочные парламентские выборы на Украине назначены на 21 июля.

Николай ВИКТОРОВ
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