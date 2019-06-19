Дайте сигнал: от России потребовали изменить ситуацию с украинскими моряками

За рубежом ждут, что Москва сделает широкий жест

Швейцария вступилась за украинских моряков. На встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым его швейцарский коллега Игнацио Кассис выразил мнение, что Москва уже могла бы совершить "определенные" шаги.

"Сейчас, наверное, пришло время для совершения определенного жеста в ситуации с моряками, которые были задержаны в результате керченского инцидента", – мягко намекнул дипломат.

На пресс-конференции в Москве 19 июня Кассис отметил, что пришло время "разрешить эту ситуацию".

"Это будет определенным позитивным сигналом", - цитирует РИА "Новости" министра.

Вдаваться в подробности, кому нужен этот сигнал и почему именно сейчас он необходим, дипломат не стал.

Ранее в РФ объяснили, почему украинские моряки не могут быть отпущены на свободу до суда.

Три корабля ВМС Украины были задержаны силами ФСБ РФ 25 ноября 2018 г. за незаконное проникновение на территорию России. Сейчас 22 моряка и 2 сотрудника СБУ находятся в Москве под следствием.