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"Что ты там вякнул?": украинки ополчились на Зеленского

Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
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Жительницы Незалежной требуют от своего президента извинений за неуместное высказывание

Вот уже пару дней в Facebook среди прекрасной половины Украины набирает обороты флешмоб "я тебе не бренд". Слабый пол не на шутку возмущен заявлением Владимира Зеленского о том, что женщины Незалежной – такой же туристический бренд страны, как национальные блюда.

"Украина – это, прежде всего, сельское хозяйство, шахты, металлурги. А туристы всегда говорили, что на Украине очень красиво, очень вкусно и очень красивые люди, особенно женщины. Да, это все есть, и остается нашим брендом",

заявил во время своего визита во Францию Зеленский.

Украинки не стали терпеть такого неуважения к себе. Они обвиняют главу государства в сексизме и безграмотности. Как отмечает издание "Царьград", женщины против того, чтобы к ним относились потребительски. Они напомнили не только лидеру страны, но и своим подписчикам о том, к чему может привести такое восприятие прекрасного пола – к насилию и использованию девушек как обслугу, у которой нет ни голоса, ни права выбора.

Смелые и самодостаточные жительницы Украины не стесняются выражать свое недовольство и даже бросают вызов главе государства.

"Шут, что ты там вякнул о бренде? Выйди к нам без охраны. Мы тебя отбрендируем так, что Ленка прикроватная тебя не узнает" написала Яринка Ирина Митрофанова.

Киевлянка Людмила Мачехина подчеркнула, что она сама распоряжается своей жизнью и она не крепостная, чтобы "чужой господин считал меня "брендом" для своих целей". По ее мнению, Зеленский гадит на Украину, заврался и должен покаяться за свои слова.

"Я мама, друг, человек, гражданка, ведущая специалистка, женщина. Продавай свою жену, а не меня",

негодует Леда Саражина.

К слову, в соцсети уже появились кадры, сделанные в фотошопе, где к снимкам Зеленского с супругой Еленой, ей пририсовывают табличку "туристический бренд".

Зеленского критикуют не только простые гражданки, но и его коллеги. Так, нардеп Алена Сотник поддержала волну, отметив, что она "не кусок мяса", а заявление президента – клише, а также неуважение к обществу. 

Полина ИВАНОВА
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