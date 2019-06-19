Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Варшава предложила Киеву присоединиться к польскому газопроводу

Фото: www.globallookpress.com
Европа ищет варианты спасти украинцев наступающей зимой

Польские власти рассматривают возможность присоединения своей газопроводной трубы с украинской в Германовицах. Об этом сегодня заявил представитель правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Польши Петр Наимский.

"Мы готовы в случае необходимости запустить газопровод, который соединит польскую систему с украинской в Германовицах. Его пропускная способность составляет 2 млрд куб. м. Это не много, но когда украинцам нужна срочная помощь, мы готовы ее оказать", – цитирует ТАСС Наимского.

При этом он отметил, что Киев пока не выражал желания построить интерконнектор с пунктом в Германовицах и первым хранилищем в Незалежной. Варшава ждет решения новых украинских властей, которые, возможно, "будут стремиться ускорить процесс".

Наимский подчеркнул, что польский кабмин в любом случае планирует расширять свою газовую систему в этом направлении.

Ранее в среду "Газпром" успокоил европейских потребителей российского газа, что не оставит Старый Свет без топлива в предстоящий зимний сезон, несмотря на трудности с урегулированием нового договора с Киевом по транзиту и задержкой Дании с выдачей разрешения на прокладку в ее экономической зоне в Балтике трубы "Северного потока-2". По словам замгендиректора корпорации Елены Бурмистровой, монополист активно заполняет свои европейские хранилища, чтобы при любом непредвиденном сценарии обеспечить стабильность поставок.

Что касается польской энергетической компании PGNiG, то она поставляет газ украинским потребителям с августа 2016 года.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
новости партнеров
Загрузка...

Расправа под Крымским мостом попала на видео

Зрелище заворожило россиян

Для успокоения Зеленского: в словах Меркель о возвращении России в ПАСЕ заметили странность

Политик выдвинула ряд требований для Москвы, что противоречит правилам организации

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей