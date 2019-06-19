Европа ищет варианты спасти украинцев наступающей зимой

Польские власти рассматривают возможность присоединения своей газопроводной трубы с украинской в Германовицах. Об этом сегодня заявил представитель правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Польши Петр Наимский.

"Мы готовы в случае необходимости запустить газопровод, который соединит польскую систему с украинской в Германовицах. Его пропускная способность составляет 2 млрд куб. м. Это не много, но когда украинцам нужна срочная помощь, мы готовы ее оказать", – цитирует ТАСС Наимского.

При этом он отметил, что Киев пока не выражал желания построить интерконнектор с пунктом в Германовицах и первым хранилищем в Незалежной. Варшава ждет решения новых украинских властей, которые, возможно, "будут стремиться ускорить процесс".

Наимский подчеркнул, что польский кабмин в любом случае планирует расширять свою газовую систему в этом направлении.

Ранее в среду "Газпром" успокоил европейских потребителей российского газа, что не оставит Старый Свет без топлива в предстоящий зимний сезон, несмотря на трудности с урегулированием нового договора с Киевом по транзиту и задержкой Дании с выдачей разрешения на прокладку в ее экономической зоне в Балтике трубы "Северного потока-2". По словам замгендиректора корпорации Елены Бурмистровой, монополист активно заполняет свои европейские хранилища, чтобы при любом непредвиденном сценарии обеспечить стабильность поставок.

Что касается польской энергетической компании PGNiG, то она поставляет газ украинским потребителям с августа 2016 года.