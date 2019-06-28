Он раскритиковал власти Украины за бездействие и собирается встретиться в Москве с теми, ""от кого зависит решение этих вопросов"

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук заявил,что освобождение украинцев, попавших в плен на Донбассе -– только начало работы и сейчас им ведутся соответствующие переговоры с Россией.

"Президент России на последней прямой линии сказал, что такие переговоры продолжаются... И я обращался с таким вопросом, в том числе по освобождению отдельных граждан Украины, отбывающих наказание на территории РФ", -– приводит слова политика РИА "Новости".

Он добавил, что собирается посетить Россию и встретиться с теми, "от кого зависит решение этих вопросов".

Также Медведчук в очередной раз упрекнул украинские власти в нежелании вести нормальный диалог по спасению своих граждан. По его словам, обмен пленными в Донбассе по формуле "всех на всех" можно провести всего за несколько дней.

"И Донецк, и Луганск предлагали это сделать в течение всего этого времени – фактически всех этих полутора лет. Но украинская власть и старая, и уже новая, пока на это не реагировала", -– резюмировал политик.

Напомним, ранее стараниями Медведчука в обход Зеленского (главе Незалежной даже не сообщили о переговорах) были освобождены четверо украинцев.