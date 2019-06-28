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Обещал закончить войну: Зеленскому напомнили о Донбассе

Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
Пока президент Незалежной свое слово не сдержал

Сегодня, 28 июня, глава страны-соседки Владимир Зеленский распорядился выдать украинские паспорта иностранцам – защитникам "территориальной целостности" страны в ДНР. Новоиспеченными гражданами пока станут 14 человек. Не исключено, что в последствии их число может увеличиться, рассказали в администрации Зеленского.

"Со стороны президента не будет искусственного торможения или затягивания этого процесса, как это было в прошлые годы",

- пояснили в пресс-службе президента.

Данный шаг расходится с предвыборными обещаниями Владимира Александровича, считает член Комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, депутат Госдумы РФ Ирек Зиннуров. Он подчеркнул, что указ президента Украины направлен на использование вооруженного конфликта в своих целях. Между тем, напомнил парламентарий, Зеленский "обещал закончить боевые действия в Донбассе", передает "Дума ТВ"

Ксения АНДРЕЕВА
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