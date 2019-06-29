Назван главный позор Украины

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Депутат Верховной рады Николай Скорик считает, что глава МИД Украины Павел Климкин является главным позором государственной дипломатии.
"Я считаю, что Климкин – это вообще позор украинской дипломатии, начиная с внешнего вида и заканчивая результатами его работы. Для дипломата (внешность), я считаю, это важно – это элита, скажем так, государственной службы всегда была элитой государственной службы, во все времена",
– сказал Скорик в эфире телеканала NewsOne.
По его словам, внеочередные парламентские выборы помогут Зеленскому поменять министра иностранных дел, генпрокурора и все руководство СБУ.
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