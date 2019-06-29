Назван главный позор Украины

Работой главы МИД недовольны многие украинцы

Депутат Верховной рады Николай Скорик считает, что глава МИД Украины Павел Климкин является главным позором государственной дипломатии.

"Я считаю, что Климкин – это вообще позор украинской дипломатии, начиная с внешнего вида и заканчивая результатами его работы. Для дипломата (внешность), я считаю, это важно – это элита, скажем так, государственной службы всегда была элитой государственной службы, во все времена",

– сказал Скорик в эфире телеканала NewsOne.

По его словам, внеочередные парламентские выборы помогут Зеленскому поменять министра иностранных дел, генпрокурора и все руководство СБУ.