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Назван главный позор Украины

Павел Климкин. Фото: www.globallookpress.com
Работой главы МИД недовольны многие украинцы

Депутат Верховной рады Николай Скорик считает, что глава МИД Украины Павел Климкин является главным позором государственной дипломатии.

"Я считаю, что Климкин – это вообще позор украинской дипломатии, начиная с внешнего вида и заканчивая результатами его работы. Для дипломата (внешность), я считаю, это важно – это элита, скажем так, государственной службы всегда была элитой государственной службы, во все времена",

сказал Скорик в эфире телеканала NewsOne.

По его словам, внеочередные парламентские выборы помогут Зеленскому поменять министра иностранных дел, генпрокурора и все руководство СБУ.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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