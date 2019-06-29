На Украину прибыл военный корабль

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В порт Одессы прибыл быстроходный транспортно-десантный корабль USNS Yuma ВМС США. Отмечается, что он примет участие в учениях Sea Breeze-2019.
"Американский быстроходный транспортно-десантный корабль USNS Yuma за ночь пересек Черное море и сегодня утром зашел в порт Одесса", - цитирует сообщение погранслужбы издание "Думская.net".
При этом на корабле также прибыли и морские пехотинцы США, которых задействуют в учениях. В Одессу в ближайшее время прибудет еще один корабль ВМС США – ракетный эсминец USS Carney.
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