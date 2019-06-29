"Не до смеха": украинцы в панике от переговоров с Россией по транзиту газа

Киев может остаться без "голубого" топлива сразу после 31 декабря

Экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник считает, что после 1 января 2020 года украинцам будет не до смеха, так как Россия может прекратить транзит газа через страну.

По его словам, если Киев лишится "голубого" топлива, то Незалежную ждет энергетический коллапс.

"Транзит российского газа через Украину реально под вопросом, потому что не достигли соглашения. А это значит, что Украина может вообще без газа остаться. Ведь даже газ, добываемый внутри страны, не доходит до регионов из-за устройства украинской газотранспортной системы",

– цитирует Олейника РИА ФАН.

Он также добавил, что на Украине никто не задумывается о цене за газ. При этом многие не видят озабоченности по этому вопросу у президента страны Владимира Зеленского.

"Он даже не будет пытаться отобрать энергетическую сферу страны у внешних управленцев из Вашингтона. Точно так же он не пойдет против внешнего управления в СБУ, Минобороны и других секторах. Его все устраивает, а он устраивает США", – констатирует экс-депутат.

При этом, если Россия все же отменит транзит, то Незалежной придется закупать американский сжиженный газ через Польшу, что обойдется еще дороже.