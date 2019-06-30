В Киеве назвали главную проблему после возвращения нашей страны в ПАСЕ

Решение ассамблеи по российской делегации назвали "изменой Европы".

Глава украинского МИД Павел Климкин заявил, что возвращение РФ в ПАСЕ – "боль" для Незалежной. При этом он обозначил главную проблему. Министр опасается тайной сделки России и Евросоюза. Решения, по мнению Климкина, будут приниматься без участия Украины.

Дипломат сообщил, что слышал в кулуарах разговоры о том, что Незалежная – это общая ответственность для России и Европы. Однако общих действий ждать не стоит, убежден он. Действовать будет только Москва, ЕС останется в роли наблюдателя.

Возвращение России в ПАСЕ может стать для Украины началом конца, отметил Климкин.

"И вот мы уже не успеем оглянуться, как откровенную капитуляцию нам попытаются представить как долгожданную победу. Если так случится, окажемся на два поколения в серой буферной зоне",

– написал он в своем Facebook.

Напомним, ранее ПАСЕ полностью восстановила права нашей делегации. В ответ на это украинская сторона устроила демарш. К Незалежной присоединились Грузия, Польша, Литва, Латвия, Словакия и Эстония. Делегации заявили о недопустимости снятия санкций с России, отметив, что подобными действиями ставится под угрозу существование ПАСЕ.