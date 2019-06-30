Незалежная надеется на запуск их совместного производства с Парижем

Украина получит от Франции 20 патрульных катеров OCEA FPB 98. Об этом указывается в заявлении пресс-службы правительства в Facebook.

Как уточняется, длина катера равняется 32 метрам, его максимальная скорость составляет 35 узлов, а дальность хода – 1200 миль при скорости в 12 узлов.

При этом в Незалежной отметили, что не исключают вариантазапуска совместного производства катеров.

Стоит отметить, это не первая партия, поступающая Киеву от других стран. В частности, начиная с 2014 года власти США передали Незалежной 13 контрбатарейных радаров. Также недавно Литва подарила Украине порядка миллиона списанных патронов советского производства.