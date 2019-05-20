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США снабдили Украину уникальным оружием

Фото: commons.wikimedia.org
Американцы передали Незалежной два современных контрбатарейных радара класса AN/TPQ-36

США стремятся обезопасить Украину от любой угрозы и развивать ее оборонительные институты. Так, ВСУ получила от Вашингтона уникальное оружие, которое должно помочь Киеву защитить суверенитет и территориальную целостность. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны страны.

"Данные образцы помогут украинским защитникам уверенно реагировать на средства огневого поражения противника и обеспечат точность попадания в цели",

сообщил подполковник армии США Тодд Гоф.

Замначальник Генштаба ВС Украины Родион Тимошенко, который получил сертификат на владение этими радарами, отметил, что военно-техническая помощь США позволяет его стране "вести эффективную борьбу с агрессором".

Он подчеркнул, что радары позволят не только укрепить оборону страны, они также послужат "дополнительным сдерживающим барьером для врага, который продолжает провокации против украинских защитников и не соблюдает Минских соглашений".

С 2014-го США передали Незалежной 13 контрбатарейных радаров, а помощь оценивается в 1,1 млрд долларов.  

Полина ИВАНОВА
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