"Всех обманул": Зеленский разочаровал украинцев

Шестой президент превратит страну в "96 квартал"

Глава Незалежной, пришедший к власти из мира театра и кино, Владимир Зеленский разочаровал своих избирателей. Он попросту разыграл жителей страны во время предвыборной гонки, полагает депутат Верховной рады Вадим Рабинович.

По его словам, народ купился на обещания некогда аполитичного кандидата, однако шестой президент не оправдал доверия. Таким образом, избиратели допустили промашку, а Зеленский, в свою очередь, "всех обманул", пришел к выводу парламентарий.

"Мы верили Зеленскому, который сказал, что на коленях даст мир нашей стране, мы верили Зеленскому, который сказал: "Я перед вами всеми клянусь, клянусь, клянусь", и ничего",

– заявил нардеп, воспользовавшись эфирным временем телеканала "112 Украина".

Как передает телеканал "360", Рабинович напомнил об освобождении пленных по инициативе главы политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука, которое Зеленский отнес к разряду "предвыборного пиара". Да и, как показывает практика, обещания Владимира Александровича о снижении тарифов ЖКХ также обернулись в шутку.

Не обошел Рабинович стороной и другие заверения Зеленского, в частности о восстановлении Донбасса с помощью экс-владельца "ПриватБанка" Игоря Коломойского. Однако траты последнего были ограничены до 20 тысяч фунтов в неделю, что составляет более полутора миллионов рублей, отмечает РИА ФАН.

"Будем строить Донбасс с Коломойским, а Коломойский говорит: "Я покрашу два киоска", – съязвил парламентарий, подчеркнув, что Украина все больше напоминает "96 квартал".

Напомним, Владимир Зеленский победил во втором туре выборов, который состоялся 21 апреля этого года, опередив с большим отрывом Петра Порошенко. Он обещал сделать все, чтобы в следующую пятилетку украинский народ не проронил ни слезинки.