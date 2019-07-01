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Украинский лидер Владимир Зеленский прокомментировал отвод войск от линии соприкосновения у станицы Луганской в ЛНР. Напомним, за операцией наблюдала миссия ОБСЕ.
По мнению шестого президента, данный шаг дает надежду на прекращение войны. Дело сдвинулось с мертвой точки, заявил руководитель Украины со своей страницы в Facebook, из-за "разблокирования минского процесса". В видеообращении Зеленский отмечает, что не намерен "врать" своему народу и давать заведомо не выполнимых обещаний.
"Я не хочу обещать, что завтра будет мир, что завтра мы прекратим войну, но мне кажется, что хрупкая надежда на начало завершения горячей фазы войны – эта надежда появилась",
– заверил глава государства.
Часть жителей Незалежной поприветствовала и поддержала президента. Однако в стане недовольных заявление Зеленского отнесли к разряду мифических. (Орфография и пунктуация автосркие).
"Главное хорошо подать информацию, чтобы своим избирателям втюхать следующую сказку о президенте-молодца завершивший войну, – написал под публикацией украинец, добавив. – Сейчас это просто замаскированная капитуляция, которая нам принесет только новые смерти и потери территорий".
"Президент где-то на Марсе находился от Минских соглашений? Он верит, что это первая реальная победа и первый шаг к завершению "горячей фазы" войны? Фантастика. А небритый снова потому что собственноручно войска разводил?", – саркастично отметила подписчица.
Накануне, 30 июня, специальную мониторинговую миссию ОБСЕ уведомили о завершении разведения сил из района станицы Луганской в направлении Киева и Донбасса, напоминает "ФедералПресс". ВСУ и ополченцы начали покидать передовые позиции 26 июня, уточняет РИА ФАН.
Ранее Зеленскому напомнили о предвыборных обещаниях, среди которых почетное место занимает прекращение вооруженного конфликта в самопровозглашенных республиках Донбасса.
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