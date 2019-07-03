В процессе мирного урегулирования конфликта в Донбассе сделан важный шаг

Власти Украины готовы произвести обмен военнопленными с непризнанными республиками Донбасса. Процесс может быть осуществлен в формате "все установленные на всех установленных". Об этом сообщила пресс-секретарь официального представителя Украины в трехсторонней контактной группе по Донбассу Дарка Олифер.



"Украинская сторона не возражает против освобождения удерживаемых в формате "все установленные на всех установленных", но предлагает ускорить этот процесс пошаговым выполнением этой формулы",

– написала представитель Леонида Кучмы на своей странице в Facebook.

По словам Олифер, в настоящее время процесс установления данных удерживаемых лиц продолжается. Кроме того, в течение ближайшей недели стороны планируют согласовать график сноса оборонительных сооружений у станицы Луганской. Этот график должны будут одобрить представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Украинские переговорщики возлагают большие надежды на то, что следующая встреча контактной группы, которая запланирована на 17 июля, будет более продуктивной, отмечает RT.

В пресс-службе МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики накануне сообщили, что на встрече в Минске впервые за полтора года удалось разблокировать работу по уточнению списков для обмена пленными.

Представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в гуманитарной подгруппе Ольга Кобцева отметила, что "впервые с января 2018 г. украинская сторона предоставила информацию по лицам, удерживаемым на Украине, в чьем освобождении заинтересованы республики", передает РИА "Новости". По ее словам, это один из шагов в сторону обмена пленными, но говорить о достижении договоренности в этом вопросе "еще очень рано".