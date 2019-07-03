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Зеленский: санкционное давление на Россию спасет Донбасс

Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua
Украинский лидер разговорился в Канаде

Урегулирование конфликта на юго-востоке Незалежной ускорят антироссийские санкции, полагает новый президент страны-соседки Владимир Зеленский. По его словам, ограничительные меры в отношении Москвы – это "действенный инструмент" для прекращения боевых действий в Донбассе.

Санкционное оружие, по мнению Зеленского, "заставит Россию прекратить эскалацию, восстановить режим прекращения огня, обеспечить разведение сил и освобождение всех наших пленных". С таким заявлением звездный политик выступил во время встречи с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Трансляция пресс-конференция велась в его официальном Twitter.

Украинский лидер отметил, что обсуждение мира в его стране стало вопросом номер один на мероприятии в Торонто.

"Мы мечтаем и делаем все, чтобы в украинском небе взрывались только салюты",

– заключил президент, добавив, что для восстановления Донбасса Незалежной нужны минимум 10 миллиардов евро. И это только по предварительным подсчетам. Итоговая цифра будет названа не раньше сентября.

"Осенью мы проведем форум в Мариуполе, на который приглашаем иностранных инвесторов, заинтересованных в финансировании инфраструктурных и гуманитарных проектов в Донбассе", — цитирует Зеленского РИА ФАН.

В Канаде, в свою очередь, пообещали Украине на ее реформирование $45 млн. А также заверили, что не станут разбрасываться своими визами для жителей ДНР и ЛНР с российскими паспортами. При этом "законных" граждан РФ ограничение не затронет. Об этом заявила глава МИД Страны Кленового листа Христя Фриланд, подчеркнув, что Оттава осуждает инициативу Москвы.  

"Но одного осуждения здесь недостаточно, поэтому мы считаем эти паспорта недействительными, – отрезала министр, продолжив. – Граждане Украины, которые проживают на территории оккупированного Донбасса, могут подавать документы на визы в Канаду, но используя свои украинские паспорта".

Выступление Фриланд в прямом эфире можно было посмотреть на сайте канадского ведомства. Всех партнеров глава МИД призвала принять аналогичные меры, уточняет "ФедералПресс"

Ксения АНДРЕЕВА
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