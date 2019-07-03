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Зеленский лишил Европу спокойного сна

Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
продолжениеБроня крепка: Канада поможет ВСУ в войне за Донбасс
Глава Незалежной предостерег Запад от введения санкций против украинцев

Жители Крыма и Донбасса остаются украинцами, независимо от того, на каком языке они говорят и какой паспорт имеют. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, выступая в Канаде.

По его убеждению, украинские и мировые СМИ должны подключиться к вопросу возвращения Незалежной потерянных территорий, правильно воздействуя на людей:

"Они не должны терять связь с Украиной. Это наши граждане. И сегодня им страшно", – указал Зеленский.

Фото: www.globallookpress.com

Глава Незалежной пояснил, что жителей Крыма и Донбасса сбивают с толку, выдавая им паспорта ЛНР, ДНР, РФ, хотя на самом деле они – являются гражданами только Украины, приводит слова Зеленского его пресс-служба:

"Они – украинцы. На каком бы языке они не общались. И мы должны осознать это всей страной, если действительно хотим их возвращения", – отметил он.

Впрочем, не только на Украине должны это понять. ЕС, США, другие иностранные государства тоже должны это сознавать и помогать Киеву в решении территориальной проблемы. Но лучше без применения методов, которые только обостряют раскол.

Фото: www.globallookpress.com

"Это нужно не только Украине, это нужно и вам. Поэтому что возвращение Крыма и мир на Донбассе – это залог спокойного сна и в Европе, и в мире. Помните об этом, когда в следующий раз будете обсуждать вопрос санкций", – дал наказ Зеленский канадцам.

Ранее участников Совета по правам человека ООН в Женеве поверг в шок доклад экспертов о нарушении гражданских прав крымчан из-за введенных Украиной и западными странами санкций против Крымской республики. Тем не менее в июне 2019 г. ЕС без лишних дискуссий продлил действие антикрымских рестрикций еще на год.

Фоторепортаж
Воссоединение Крыма с Россией стало неожиданностью для крымчан
Фото: commons.wikimedia.org/Anton Holoborodko (CC BY-SA 3.0) Фото: commons.wikimedia.org/Elizabeth Arrott Сергей Аксенов. Фото ИТАР-ТАСС/ Валерий Матыцин
Фото ИТАР-ТАСС/ Сергей Фадеичев Фото: www.globallookpress.com Фото: most.life Фото: commons.wikimedia.org/Капитан Морган (CC BY-SA 4.0)
Николай ВИКТОРОВ
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