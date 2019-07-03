Украинский лидер оконфузился в Стране кленового листа

В канадском Торонто принимали президента Незалежной Владимира Зеленского. Любопытно, что на Конференцию по Украине не обошлось без упоминания о России.

Так, министр иностранных дел Страны кленового листа Христя Фриланд начала свое выступление с того, что "либеральная идея изжила себя" с оговоркой – мол, сказанное станет для публики сюрпризом. Ведь данные слова принадлежат одному из самых влиятельных политиков в мире Владимиру Путину. Цитата – из его июньского интервью Financial Times.

"Вчера был день Канады, так что я надеюсь, что вы меня простите за то, что я буду экстрапатриотичной. Но правда в том, что я не могу представить, чтобы какая-то страна так же отважно осуждала бы это заявление",

– передает слова главы МИД РИА "Новости".

Фриланд также отметила, что правительство Канады отстаивает идеи либерализма в своей стране и по всему миру. Она же пообещала, что Киев получит от Оттавы $45 млн., $25 млн. из которых пойдут на реформирование.

"Я рада объявить, что Канада предоставит 45 миллионов долларов на поддержку Украины", – объявила иностранный министр.

Ответное слово Зеленского вызвало смех в зале. Поприветствовав собравшихся на английском, украинский лидер резко перешел на мову.

"Привет. Дорогой премьер-министр [Канады Джастин Трюдо], дорогие друзья, дамы и господа", – отрапортовал Владимир Александрович.

Затем он искренне сознался, что больше не может изъясняться на международном языке.

"Это все. Теперь на украинском", – цитирует Зеленского URA.RU.

Интервью Владимира Путина, на которое сослалась Христя Фриланд, активно обсуждали в прессе и во всем политическом пространстве. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков, комментирую беседу с деловым изданием, подтвердил, что российскому президенту близки идеи либерализма, однако он не собирается навязывать их всем и каждому.