Украинские фантазеры выдают желаемое за реальность

Пустыми разговорами назвал рассуждения о силовом сценарии возвращения Крыма под украинскую юрисдикцию глава Общественной палаты республики Григорий Иоффе.

Он прокомментировал заявления Бориса Бабина, числившегося при экс-президенте Незалежной Петре Порошенко постпредом Киева в Крыму, о том, что Украина сможет силой вернуть полуостров.

"Подобные украинские болтуны приводят ситуацию к фарсу, после чего очень трудно решать вопросы по урегулированию российско-украинских отношений", – указал Иоффе РИА "Новости".

Аналогичную оценку дал крымский парламентарий Владислав Ганжара. По его мнению, любые мысли о возвращении Крыма Украине никогда не выйдут "за рамки больных фантазий".

"Крым за последние годы с точки зрения безопасности стал непотопляемым авианосцем в Черном море. … У Украины есть один путь - признание Крыма как неотъемлемой части Российской Федерации", – отметил Ганжара.

Жители Крыма и Севастополя проголосовали за воссоединение с Россией на референдуме в 2014 году.