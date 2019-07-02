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Крым рассмешили угрозы военного вторжения Киева

Фото: www.globallookpress.com
Украинские фантазеры выдают желаемое за реальность

Пустыми разговорами назвал рассуждения о силовом сценарии возвращения Крыма под украинскую юрисдикцию глава Общественной палаты республики Григорий Иоффе.

Он прокомментировал заявления Бориса Бабина, числившегося при экс-президенте Незалежной Петре Порошенко постпредом Киева в Крыму, о том, что Украина сможет силой вернуть полуостров.  

"Подобные украинские болтуны приводят ситуацию к фарсу, после чего очень трудно решать вопросы по урегулированию российско-украинских отношений", – указал Иоффе РИА "Новости".

Фото: www.globallookpress.com

Аналогичную оценку дал крымский парламентарий Владислав Ганжара. По его мнению, любые мысли о возвращении Крыма Украине никогда не выйдут "за рамки больных фантазий".  

"Крым за последние годы с точки зрения безопасности стал непотопляемым авианосцем в Черном море. … У Украины есть один путь - признание Крыма как неотъемлемой части Российской Федерации", – отметил Ганжара.

Жители Крыма и Севастополя проголосовали за воссоединение с Россией на референдуме в 2014 году.

Фоторепортаж
Воссоединение Крыма с Россией стало неожиданностью для крымчан
Фото: commons.wikimedia.org/Anton Holoborodko (CC BY-SA 3.0) Фото: commons.wikimedia.org/Elizabeth Arrott Сергей Аксенов. Фото ИТАР-ТАСС/ Валерий Матыцин
Фото ИТАР-ТАСС/ Сергей Фадеичев Фото: www.globallookpress.com Фото: most.life Фото: commons.wikimedia.org/Капитан Морган (CC BY-SA 4.0)
Николай ВИКТОРОВ
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