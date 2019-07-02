Вернуть премии: "Нафтогазу" поставили невыгодные условия

Спор газового монополиста с премьером Украины вышел на новый уровень

"Нафтогаз Украины" обязан обеспечить транзит топлива европейским потребителям после 1 января 2020 года. Об этом заявил премьер-министр страны Владимир Гройсман во вторник, 2 июля.

Глава правительства раскритиковал работу газового монополиста, указав, что именно руководство этой компании срывало столь замечательные планы Киева, например, по самообеспечению страны газом:

"НАК провалила программу добычи газа-2020, утвержденную правительством", – напомнил Гройсман.

Со слов главы украинского кабмина, это из-за "Нафтогаза" население вынуждено оплачивать коммунальные услуги по грабительским тарифам. Его бы воля, топливо стоило бы копейки:

"Я заставил их ("Нафтогаз") в мае и в предстоящие месяцы снизить цены на газ для населения. Они должны продолжать это и дальше", – цитирует Гройсмана пресс-служба.

И самое главное – топ-менеджеры "Нафтогаза" должны вернуть премии, которые получили ни за что, и эта порочная практика должна в принципе прекратиться:

"Предлагаю, чтобы они вернули премии, – это будет справедливо. Они работают на собственные карманы, а на этом нужно поставить точку", – заключил глава кабмина.

Это не первый раз, когда Гройсман публично критикует "Нафтогаз". Но сейчас он устроил не просто разнос – он начал собственную пиар-кампанию. Ранее действующий премьер заявил, что не намерен покидать свой пост и после формирования нового правительства. Теперь вот и доказывает свою полезность стране.